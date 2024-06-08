👍 Крымских соцработников поздравили с профессиональным праздником В Крыму различные социальные услуги населению оказывают более 12 тысяч человек, рассказал председатель Госсовета РК Владимир Константинов.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
👍 Крымских соцработников поздравили с профессиональным праздником В Крыму различные социальные услуги населению оказывают более 12 тысяч человек, рассказал председатель Госсовета РК Владимир Константинов.