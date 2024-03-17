Шойгу поручил усилить тренировки ВМФ по отражению атак украинских БЭКов

Сергей Шойгу совершил рабочую поездку на командный пункт Черноморского флота РФ, где заслушал доклады командования флотом и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении подразделениями флота боевых задач в зоне своей ответственности.