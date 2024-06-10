Анализ ядерных доктрин России и НАТО испугал немцев: их никто не спросит

Блефует Путин или говорит на полном серьезе? Может ли военный конфликт на Украине на Украине кончиться атомной войной? Лондонская "Таймс" как-то уж очень самоуверенно написала в начале марта, что упоминание ядерного оружия в обращении Путина к Федеральному собранию было "по всей видимости, блефом".