Анализ ядерных доктрин России и НАТО испугал немцев: их никто не спросит

Блефует Путин или говорит на полном серьезе? Может ли военный конфликт на Украине на Украине кончиться атомной войной? Лондонская "Таймс" как-то уж очень самоуверенно написала в начале марта, что упоминание ядерного оружия в обращении Путина к Федеральному собранию было "по всей видимости, блефом".
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