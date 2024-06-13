До свидания, кутикула: бесплатный способ, которым поделилась подписчица и он работает

Ухоженная аккуратная кутикула — важная часть маникюра, без неё любой лак будет смотреться некрасиво. А чтобы сделать ее такой, совсем необязательно обрезать ножницами, многим не подходит этот способ: можно порезаться, кутикула становится более жесткой и быстрее отрастает.
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