Дмитрий Чернышенко: Российские школьники уже принесли стране 91 медаль международных олимпиад – это вершины мирового уровня

С начала 2026 года национальные сборные российских школьников продемонстрировали выдающиеся результаты на международных предметных олимпиадах.
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