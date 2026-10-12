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Дмитрий Чернышенко: Российские школьники уже принесли стране 91 медаль международных олимпиад – это вершины мирового уровня

Дмитрий Чернышенко: Российские школьники уже принесли стране 91 медаль международных олимпиад – это вершины мирового уровня

С начала 2026 года национальные сборные российских школьников продемонстрировали выдающиеся результаты на международных предметных олимпиадах.

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