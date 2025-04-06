Ханцевич: «Складировать мусор на центральной улице недопустимо»

Заместитель председателя Петрозаводского горсовета просит навести порядок после стройки Вице-спикер Петросовета Александр Ханцевич обратился за помощью к специалистам городского управления жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства.
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