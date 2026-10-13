Пятиклассница из Северодвинска взяла бронзу на Первенстве РФ по гонкам дронов

В Москве с 8 по 11 октября прошло Первенство России по гонкам дронов, где самой юной участницей стала пятиклассница северодвинского лицея № 17 Ирина Хромцова, занявшая третье место в личном зачете.
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