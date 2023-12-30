Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли курский поселок Теткино, повреждена ЛЭП

Украинские боевики обстреляли поселок Теткино в Глушковском районе Курской области. Оказалась повреждена линия электропередачи, часть домов лишились света, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.
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