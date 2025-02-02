Лидер АдГ выразила надежду на завершение США и РФ украинского конфликта

Председатель и кандидат в канцлеры от «Альтернативы для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель на предвыборном мероприятии АдГ 1 февраля сообщила о том, что надеется на совместную работу президента США Дональда Трампа и России над скорейшим завершением конфликта на Украине.
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