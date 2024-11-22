Семенович опровергла наличие суррогатной матери у родившей Федункив

Анна Семенович рассказала новые подробности о рождении первенца актрисы Марины Федункив. Учитывая возраст знаменитости в 53 года, ходили противоречивые слухи о ее способности самостоятельно выносить ребенка – некоторые считали, что юмористка прибегла к помощи суррогатной матери.