Семенович опровергла наличие суррогатной матери у родившей Федункив

Анна Семенович рассказала новые подробности о рождении первенца актрисы Марины Федункив. Учитывая возраст знаменитости в 53 года, ходили противоречивые слухи о ее способности самостоятельно выносить ребенка – некоторые считали, что юмористка прибегла к помощи суррогатной матери.
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