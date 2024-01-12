В Волгоградской области полицейские оказали помощь в доставлении двухлетнего мальчика в больницу

На посту ДПС, расположенном в Городищенском районе Волгоградской области, несли службу старший инспектор Алесь Девлекеев, инспектор Никита Серебряков и инспектор-кинолог Роман Ломов, когда к ним подъехала автомашина, из которой выбежала взволнованная женщина и попросила оказать помощь в оперативном доставлении в больницу её заболевшего ребенка.