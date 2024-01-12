Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

829 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Малик Гумеров
    "Сергей Шойгу исполнил новогоднее желание в рамках акции «Елка желаний»" - неужели подал в отставку ? Или клан "семей...Министр обороны Р...
  • Владимир Нелюбин
    Смешно...Закон принят: рос...
  • Мария ВеселовскаяТомаш
    АХ, ИЗВЕРГИ! ДЕНЬЖАТА ЗАСТЯТ ГЛАЗА - А СОВЕСТЬ?!  СУДИТЬ!!! НЕПРЕМЕННО!Сотрудники полици...

В Волгоградской области полицейские оказали помощь в доставлении двухлетнего мальчика в больницу

На посту ДПС, расположенном в Городищенском районе Волгоградской области, несли службу старший инспектор Алесь Девлекеев, инспектор Никита Серебряков и инспектор-кинолог Роман Ломов, когда к ним подъехала автомашина, из которой выбежала взволнованная женщина и попросила оказать помощь в оперативном доставлении в больницу её заболевшего ребенка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх