Нижегородская правда

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Дорожные работы на улице Верхнепечерской продлятся до 1 декабря

Дорожные работы на улице Верхнепечерской продлятся до 1 декабря

Движение транспорта по улице Верхнепечерской в Нижнем Новгороде будет ограничено до 1 декабря. Об этом сообщает старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова в видеоролике в группе новой маршрутной сети во «ВКонтакте».

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