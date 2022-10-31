Дорожные работы на улице Верхнепечерской продлятся до 1 декабря

Движение транспорта по улице Верхнепечерской в Нижнем Новгороде будет ограничено до 1 декабря. Об этом сообщает старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова в видеоролике в группе новой маршрутной сети во «ВКонтакте».