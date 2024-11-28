Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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"Нет у вас методов против Кости Сапрыкина" - против «Орешника» : аналитик о возможной передаче THAAD Украине

"Нет у вас методов против Кости Сапрыкина" - против «Орешника» : аналитик о возможной передаче THAAD Украине

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в беседе с RT оценил возможность передачи Украине американских комплексов THAAD и их применения против российской ракеты «Орешник».

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