Датский профессор заявил об ошибочности планов включить Украину в состав НАТО

Страны НАТО совершили самую большую ошибку в истории, когда пытались сделать Украину членом альянса. Об этом 30 ноября сообщил Ян Оберг, датский профессор, директор Транснационального фонда исследований мира и будущего (TFF) в интервью YouTube-каналу Neutral Studies.