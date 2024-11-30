Страны НАТО совершили самую большую ошибку в истории, когда пытались сделать Украину членом альянса. Об этом 30 ноября сообщил Ян Оберг, датский профессор, директор Транснационального фонда исследований мира и будущего (TFF) в интервью YouTube-каналу Neutral Studies.
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