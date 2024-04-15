Экс-игрок "Зенита" Радимов призвал "Спартак" назначить Карпина главным тренером

Бывший полузащитник петербургского "Зенита" Владислав Радимов в интервью "Матч ТВ" призвал руководство столичного "Спартака" назначить главным тренером команды наставника "Ростова" и сборной России Валерия Карпина.
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