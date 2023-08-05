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Шойгу наградил отличившихся при СВО военных группировки войск "Центр"

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу вручил в зоне спецоперации по защите Донбасса государственные награды и наградное огнестрельное оружие военным группировки войск "Центр", которые отличились во время исполнения своих обязанностей.

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