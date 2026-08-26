В Хабаровске сотрудники полиции задержали подозреваемого в хулиганстве

«В полицию обратились представители несовершеннолетних с заявлением о том, что в п. Горького неизвестный мужчина нанес удары обухом топора их детям: 8-летнему мальчику в область бедра, а 16-летней девушке в область затылка.
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