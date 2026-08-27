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Спички - не игрушка

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Армения для России

Армения для России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила ситуацию недвусмысленно: "Европейский союз не скрывает того, что для него ЕАЭС — объект для нанесения поражения, даже не конкуренции, а просто изничтожения".

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Комментарии
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Валентин Щербаков
Этот армянский отморозок пашинян поставил своей целью захватить власть в Армении и стать главарём банды преступников и предателей обманутого армянского народа...
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4 н.
Андрей Якобюк
тогда РОССИЯ ДОЛЖНА вернут в армению ВСЕХ армян и захлопнуть калитку.
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4 н.
Александр Мельников
Чего написал?, за что ему лайки? Кроме нашего дедушки все давно уже поняли эфимерность и нежизнеспособность этих говёных ОДКБ, ШОС, ХУ.ЁС, СНГ, ПМЭФ, АБЫРВАЛГ и &quot;Союзного Государства&quot;!!! Сраные созерцатели Арарата паразитировали на теле России до тех пор(и ублажали её эго), пока им не предложили отсасывать более толстый и крепкий(как недоумкам Ара кажется). По поводу очень Средней Азии и Кавказа  вааще смешно, Восток -- дело тонкое, кто местным ослоёбам завезёт бОльшую партию осликов для утех правоверных, тот и Шах, и Падишах. На закуску бацька. Отъявленная мразота, дающая фору любым азикам, арам, тюбитейкам и малахаям! Говорит по русски только из-за необъяснимой нелюбви рыжего ГиГимона лично этому песонажу. Всегда к нам ртом, хавающим халяву, соответственно всегда к Западу ждущей жопой со спущенными штанишками.... КУБУ!!!! просрали!!!, а за никчменных чмошников быв.Арцаха переживаем, лайков просим.
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4 н.