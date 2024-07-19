Эта рыба хороша на вкус и считается самой полезной для человека – ешьте ее дважды в неделю для насыщения организма селеном и фосфором Евгения КомароваПрекрасный источник белка, кладезь полезных жирных кислот и других элементов – все это о рыбе.
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