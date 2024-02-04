ПРОСТО О СЛОЖНОМ В Россию приехал Такер Карлсон. Очень даже интересная новость. С одной стороны, подумаешь какой-то журналист решил посетить нашу страну.
Зачем в Москву приехал "связной" от Трампа
Комментарии
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Severyanin
Хорошим парнем оказался Карлсон Такер. Он умный, смелый и достоин уваженья. Какой-то Билл хайло открыл, пошёл он на хер. А дерьмократам мы желаем пораженья!
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21 час.
Неизвестно Неизвестно
Карлсон пишет правду обо всем
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15 час.
Tania Еременко
Такер - умный политик и журналист!
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11 час.
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