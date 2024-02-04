Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 108 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    Чушь, не чём«В Европе ты всег...
  • Людмила Фирстова (Таран)
    Вот и проверяйте, вас ведь научилиПосол сказал - Ро...
  • Боцман
    Надо что бы и дома в России проводили такую работу, не давали народ травить просрочкой, наказывать и не на 500 р а н...Посол сказал - Ро...

Зачем в Москву приехал "связной" от Трампа

Зачем в Москву приехал "связной" от Трампа

ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ В Россию приехал Такер Карлсон. Очень даже интересная новость. С одной стороны, подумаешь какой-то журналист решил посетить нашу страну.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Severyanin
Хорошим парнем оказался Карлсон Такер.     Он умный, смелый и достоин уваженья.    Какой-то Билл хайло открыл, пошёл он на хер.    А дерьмократам мы желаем пораженья!
Ответить
21 час.
Неизвестно Неизвестно
Карлсон пишет правду обо всем
Ответить
15 час.
Tania Еременко
Такер - умный политик и журналист!
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх