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Шок! В детском саду рухнула стена веранды, трое детей с травмами

Шок! В детском саду рухнула стена веранды, трое детей с травмами

Все произошло во время прогулки детей – обвалилась стена на веранде, трое воспитанников получили травмы – ссадины и ушибы, сообщил глава города Стефан Перевалов.

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