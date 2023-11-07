На Купянском направлении ВС РФ продвинулись на два километра со стороны пгт Боровая

Российские войска продолжают теснить противника на Купянском направлении. Военкоры сообщают о продвижении ВС РФ еще на два километра со стороны пгт Боровая возле Оскольского водохранилища после прорыва двух участков обороны ВСУ.
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