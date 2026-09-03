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Пятый канал

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Путин рассказал о рекордном росте экономики Дальнего Востока за 11 лет

Путин рассказал о рекордном росте экономики Дальнего Востока за 11 лет

Основной темой пленарной сессии президента России стала экономика — не только Дальнего Востока, но и всей страны.

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