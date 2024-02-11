Президент Венгрии ушла в отставку из-за скандала с педофилией

Президент Венгрии Каталин Новак объявила об уходе в отставку. Об этом сообщает РИА Новости. Президент объявила об этом после скандала, вызванного ее решением помиловать мужчину, осужденного за помощь в сокрытии дела о сексуальном насилии в детском доме.
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