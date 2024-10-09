Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 670 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    МУС непризнаный Суд,это вообще не суд на самом деле! Его создали американцыдля своих делишек,естественноамериканских...Украина потребова...
  • Eduard
    Украина не имеет права ни у кого ничего треюовать,темболее она сама преступная у нее был переворот!Украина потребова...
  • Георгий Михалев
    Обычное дело, все продали и пропили.Предательство или...

Россия всё ближе к Киеву. Осталось не так много преград. В США уверены: "Украина проиграла"

Россия всё ближе к Киеву. Осталось не так много преград. В США уверены: "Украина проиграла"

В США заявили, что Украина проиграла и скоро русская армия преодолеет все оставшиеся немногочисленные преграды и пойдёт на Киев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх