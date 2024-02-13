В мэрии Петрозаводска рассказали о типичных правонарушениях горожан

Административная комиссия столицы Карелии привела статистику 2023 года Нарушение тишины и отправление ествественных надобностей в неподходящих для этого местах — вот две статьи, за которые петрозаводчан чаще всего штрафовали в 2023 году.
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