Уничтожение бронетехники и живой силы отработали курсанты Новосибирского ВВКУ

Практические занятия прошли на полигоне в Новосибирской области для курсантов НВВКУ. О практических занятиях курсантов Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) рассказали в Минобороны РФ.
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