Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 721 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • людмила бер
    Утилизация?.... Как то радикально, сами поменяются или уедут...Одна из причин пр...
  • Игорь Петров
    Согласен на 1000% со статьёй! Прошу продолжения темы в таком же стиле!Одна из причин пр...
  • Наталья Мустафина
    К сожалению, это надолго.Одна из причин пр...

«Бронежилеты красноармейцев»: от чего могли защитить стальные нагрудники?

«Бронежилеты красноармейцев»: от чего могли защитить стальные нагрудники?

«Старшие братья» бронежилетов и «младшие» кирас — стальные нагрудники, во время Великой Отечественной войны спасли не одну сотню солдат Красной Армии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВА
Владимир Акулов
В  1988  г  один  боевой  полковник  рассказывал  ,  что  в 1942  г  на  Невском  пятачке  у  него , молодого  сержанта  была на  груди бронеплита   на  крепких  ремнях...Мне  тогда  не  верилось  ,  что  в  ВОВ  была  такая  защита  для  солдата...Этот  полковник  выжил  там  ,  потому  что  был  ранен  и  его  вынесли  с  Пятачка.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх