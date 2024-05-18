«Старшие братья» бронежилетов и «младшие» кирас — стальные нагрудники, во время Великой Отечественной войны спасли не одну сотню солдат Красной Армии.
«Бронежилеты красноармейцев»: от чего могли защитить стальные нагрудники?
Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
В 1988 г один боевой полковник рассказывал , что в 1942 г на Невском пятачке у него , молодого сержанта была на груди бронеплита на крепких ремнях...Мне тогда не верилось , что в ВОВ была такая защита для солдата...Этот полковник выжил там , потому что был ранен и его вынесли с Пятачка.
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