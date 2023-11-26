В России выпущено приложение для рыбаков с картой глубин водоёмов

В России было разработано приложение для рыбаков, которое содержит карты глубин водоемов. Компания “Дата Ист” из Новосибирска выпустила это мобильное приложение, которое может использоваться без доступа к интернету.
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