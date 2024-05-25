Фраза Белоусова "взбудоражила весь наш военный мир": Чего ещё мы не знали о новичках в Минобороны, озвучил генерал Гурулёв

зуфар юсупов Кроме нецензурных, иных слов не приходит в голову, когда читаю о реакции СМИ на фразу нового министра обороны. До чего нужно довести страну, чтобы фраза, которая просто повторена из нормальной морали, взорвала российскоий эфир? Где мы живём? Что мы стоим уже 30 лет? В итоге это звучит как признание победы государственной воровской идеологии

SI Sergey Ivanov Какая же глубина мысли заложена в этих простых словах! Можно ошибаться. Врать нельзя. Какие философские глубины! Будь моя воля- я бы Белоусова представил бы к Нобелевской награде! Был вот такой титан мысли, который на века прославил свое имя, сказав только одну фразу: «Е равно МЦ квадрат!». Чем наш Министр хуже?