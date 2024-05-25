Депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв в прямом эфире Царьграда озвучил то, чего мы ещё не знали о новичках в Минобороны России.
Фраза Белоусова "взбудоражила весь наш военный мир": Чего ещё мы не знали о новичках в Минобороны, озвучил генерал Гурулёв
Комментарии
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зуфар юсупов
Кроме нецензурных, иных слов не приходит в голову, когда читаю о реакции СМИ на фразу нового министра обороны. До чего нужно довести страну, чтобы фраза, которая просто повторена из нормальной морали, взорвала российскоий эфир? Где мы живём? Что мы стоим уже 30 лет? В итоге это звучит как признание победы государственной воровской идеологии
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15 час.
SI
Sergey Ivanov
Какая же глубина мысли заложена в этих простых словах! Можно ошибаться. Врать нельзя. Какие философские глубины! Будь моя воля- я бы Белоусова представил бы к Нобелевской награде! Был вот такой титан мысли, который на века прославил свое имя, сказав только одну фразу: «Е равно МЦ квадрат!». Чем наш Министр хуже?
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13 час.
Александр Шутов
Вот назначили Белоусова министр обороны РФ, и сразу в бой, этого человека только одно чтобы он работал, и были результаты, и хотелось бы еще что-бы Голикову тоже проверили, вообще в стране был бардак, это подходит, к словам Ельцина, обогощай тесь кто как может, и пока у власти Путин, Белоусов, они сделают Россию богатой единой, и сплоченной
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1 час.
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