Удар «Града» сорвал атаку украинских военных на ключевом направлении в ДНР

Удар реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по танкам и живой силе сорвал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении в Донецкой народной республике (ДНР), пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии