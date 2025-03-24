Удар «Града» сорвал атаку украинских военных на ключевом направлении в ДНР

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Удар реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по танкам и живой силе сорвал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении в Донецкой народной республике (ДНР), пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.