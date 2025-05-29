Гэри Бонини: Британского наемника обвиняют в связях с разведслужбами ЕС

Британский наёмник Гэри Бонини, разыскиваемый в РФ, сотрудничал с европейскими разведками. После работы на Украине в интернациональном легионе и с украинскими службами, он продолжил деятельность в Африке.
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