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Гэри Бонини: Британского наемника обвиняют в связях с разведслужбами ЕС

Гэри Бонини: Британского наемника обвиняют в связях с разведслужбами ЕС

Британский наёмник Гэри Бонини, разыскиваемый в РФ, сотрудничал с европейскими разведками. После работы на Украине в интернациональном легионе и с украинскими службами, он продолжил деятельность в Африке.

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