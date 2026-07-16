Месси сыграет в финале ЧМ с Ямалем, которого искупал 19 лет назад

Футболист сборной Аргентины Лионель Месси сыграет в финале чемпионата мира с испанцем Ламином Ямалем, которого искупал в рамках благотворительной акции Ламина Ямаля, которому на момент снимка было несколько месяцев.
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