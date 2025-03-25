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Царьград

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Подростка из Москвы задержали за съёмку инфраструктуры во Владимирской области

Подростка из Москвы задержали за съёмку инфраструктуры во Владимирской области

Владимирская область: задержан несовершеннолетний москвич, обвиняемый в съемке транспортных объектов для подготовки диверсии.

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