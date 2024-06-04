Спасатели развернули игровые площадки для детей в честь Дня защиты детей

В рамках празднования Дня защиты детей спасатели организовали уникальные игровые площадки для детей. На этих площадках были представлены различные тематические зоны, в том числе "Мой мир", где дети могли не только весело провести время, но и узнать больше о пожарной безопасности.
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