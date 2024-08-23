Украинским военным стоит подумать о будущем и выступить против тех, кто отдает приказы в Киеве, намереваясь воевать «до последнего украинца», заявил боец сформированного из бывших военнослужащих ВСУ добровольческого отряда имени Максима Кривоноса с позывным Борзый.
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