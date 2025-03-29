В саду "Блонье" отремонтируют качели

Как рассказали в администрации областного центра, процесс займет около месяца. В рамках гарантийного обслуживания организация-изготовитель заберет все качели из сада "Блонье" на профилактический ремонт конструктивных элементов механизма.
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