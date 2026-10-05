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Царьград

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Лавров заявил об укреплении контртеррористического партнёрства с Кабулом

Лавров заявил об укреплении контртеррористического партнёрства с Кабулом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Московского формата консультаций подтвердил, что Россия и Афганистан стремятся укрепить контртеррористический потенциал Кабула посредством взаимодействия спецслужб и силовых ведомств.

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