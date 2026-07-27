Сотрудниками столичной полиции задержан подозреваемый в хищении более шести миллионов рублей, собранных на операцию ребенку

«Оперативники уголовного розыска УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из столичного района Ростокино задержали подозреваемого в мошенничестве под предлогом помощи в организации лечения ребенка за границей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии