Травма лишила Ричардсона возможности воссоединиться с Австралией

Источник изображения, Getty Images Автор Мэтью Генри Спортивный журналист BBC в Глазго Опубликовано 2 часа назад Серебро Олимпийских игр в велоспорте Англии медалист Мэтт Ричардсон был исключен из Игр Содружества в Глазго из-за травмы, что лишило это событие одного из самых интригующих сюжетов.