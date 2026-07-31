Гигантский зеленый массив в Бийске предлагают застроить многоэтажками

Территория находится в активно осваиваемой части города В бийском микрорайоне Зеленый Клин (напротив гипермаркета "Лента") планируется масштабная застройка: на участке 4,81 га предлагают возвести среднеэтажные или высотные дома.
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