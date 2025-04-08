Еврокомиссия вводит 25% контрпошлины на импорт из США

Европейская комиссия предложила ввести ответные меры на часть импорта из США в размере 25%. Эти меры могут быть введены в действие в мае и декабре, как сообщает агентство Рейтер, ссылаясь на соответствующий документ.
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