США одобрили пероральную нестероидную терапию миодистрофии Дюшенна

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) одобрило первый принимаемый перорально низкомолекулярный нестероидный препарат для лечения миодистрофии Дюшенна, говорится в пресс-релизе организации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии