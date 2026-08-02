НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

184 подписчика

Элита Финляндии жаждет войны с Россией, заявил экс-депутат Туртиайнен

Элита Финляндии жаждет войны с Россией, заявил экс-депутат Туртиайнен

Финляндия, еще недавно считавшаяся образцом нейтралитета и добрососедства, сегодня выглядит иначе. Бывший депутат парламента Ано Туртиайнен сделал неудобное для Хельсинки заявление: часть местной элиты сознательно провоцирует конфликт с Москвой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии