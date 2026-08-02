Финляндия, еще недавно считавшаяся образцом нейтралитета и добрососедства, сегодня выглядит иначе. Бывший депутат парламента Ано Туртиайнен сделал неудобное для Хельсинки заявление: часть местной элиты сознательно провоцирует конфликт с Москвой.