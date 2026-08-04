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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЦСКА перепел «Ой, что ни вечер, то футбол» перед матчем с «Локо» в Кубке России: «Тут нет Шакиры, тут рок-н-ролл»

Футболисты ЦСКА перепели песню «Ой, что ни вечер, то футбол», ставшую известной во время ЧМ-2026. В съемках в том числе приняли участие Матвей Кисляк, Мойзес Барбоза, Данил Круговой, Кирилл Глебов и Владислав Тороп.

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