Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Преступления капитализма

Бельгийский король Леопольд II мучал негров в Конго, заставляя их добывать больше каучука. Британская королева Виктория вела с Китаем опиумные войны, силой оружия заставляя китайский народ употреблять разрушительный наркотик.

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