PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

364 подписчика

«А нам потом пить это молоко»: приморцы возмущены содержанием коров в одном из районов‎ края

«А нам потом пить это молоко»: приморцы возмущены содержанием коров в одном из районов‎ края

Жители Хасанского района Приморья пожаловались на обращение местных скотоводов с коровами. Очевидцы опубликовали возмущенные сообщения и кадры, на которых животные спокойно разгуливают по городу и едят отходы возле мусорных баков, сообщает PRIMPRESS.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх