«А нам потом пить это молоко»: приморцы возмущены содержанием коров в одном из районов‎ края

Жители Хасанского района Приморья пожаловались на обращение местных скотоводов с коровами. Очевидцы опубликовали возмущенные сообщения и кадры, на которых животные спокойно разгуливают по городу и едят отходы возле мусорных баков, сообщает PRIMPRESS.
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