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«Я дурa-баба, ничего не понимаю»: Депутаты Госдумы предложили привлечь к уголовной ответсвенности Маргариту Симоньян

«Я дурa-баба, ничего не понимаю»: Депутаты Госдумы предложили привлечь к уголовной ответсвенности Маргариту Симоньян

Как гласит золотое правило, прежде чем что-то сказать надо хорошенько подумать. Особенно этого правила .

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Комментарии
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Бендер Задунайский
Ладно , Бог с ней , с Симонян . А вот , почему депутат , признанный иноагентом , до сих пор заседает в Мосгордуме , когда его место в Раде , а лучше под нарами !?
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