Чемпионат Мира 2024 снукер. Результаты, турнирная сетка

Даты проведения: 20 апреля — 6 мая 2024 Название турнира: World Snooker Championship 2024 Тип турнира: Рейтинговый Арена: Театр Крусибл Место проведения (населенный пункт, город, страна): Шеффилд, Англия, Великобритания Победитель предыдущего турнира: Лука Бресель Чемпионат Мира по снукеру 2024 Все новости и результаты Чемпионата Мира 2024 Квалификация Чемпионата Мира 2024 Турнирная таблица Чемпионата Мира 2024: 1/16 финала 1/8 финала 1/4 финала 1/2 финала Финал 19 фреймов (до 10-ти побед) 25 фреймов (до 13-ти побед) 25 фреймов (до 13-ти побед) 33 фрейма (до 17-ти побед) 35 фреймов (до 18-ти побед) Лука Бресель Роберт Милкинс Марк Селби Голосование — кто станет победителем турнира Чемпионата Мира 2024 по снукеру?: Призовой фонд Чемпионата Мира по снукеру 2024: Призовой фонд World Snooker Championship 2024 Общий призовой фонд — фунтов стерлингов Победитель — £500 000Финалист — £200 000 Полуфиналисты — £100 000 Четвертьфиналисты — £50 000 Участники 1/8 финала — £30 000 Участники 1/16 финала — £20 000 Участники четвертого квалификационного раунда — £ Участники третьего квалификационного раунда — £ Участники второго квалификационного раунда — £ Наивысший брейк (включительно квалификацию) — £ — [свернуть] Сенчури брейки Чемпионата Мира по снукеру 2024: Cотенные серии World Snooker Championship 2024 [свернуть] Расписание матчей и результаты Чемпионата Мира 2024 по снукеру Финал Будет определён (-) Будет определён Первая сессия: начало 05.