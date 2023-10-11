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«Ванкувер» снова отправил Подколзина в фарм-клуб

«Ванкувер» снова отправил Подколзина в фарм-клуб

Россиянин не сыграет в стартовом матче сезона.Россиянин не сыграет в стартовом матче сезона.«Ванкувер Кэнакс» отправил российского форвард Василия Подколзина в фарм-клуб, сообщает пресс-служба команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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